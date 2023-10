Business news: l'Arabia Saudita annuncia tagli alla produzione di petrolio per novembre e dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita continuerà il taglio volontario di un milione di barili di petrolio al giorno a novembre e dicembre. Lo ha affermato un funzionario del ministero dell'Energia saudita in un commento all’agenzia ufficiale del Regno “Spa”. La produzione dell’Arabia Saudita per gli ultimi due mesi dell’anno raggiungerà dunque quasi 9 milioni di barili al giorno. "Il Regno dell'Arabia Saudita continua la riduzione volontaria di un milione di barili al giorno, iniziata nel luglio 2023 e successivamente prorogata fino alla fine di dicembre 2023. Pertanto, la produzione del Regno nei prossimi mesi di novembre e dicembre sarà saranno circa 9 milioni di barili al giorno", ha detto il funzionario, secondo il quale questa riduzione si aggiunge ai tagli volontari che il Regno aveva già adottato in aprile, quando Riad aveva accettato di ridurre la sua produzione di petrolio di 500.000 barili al giorno fino alla fine di dicembre 2024. " Questa riduzione sarà rivista il mese prossimo per prendere in considerazione ulteriori tagli", ha proseguito il funzionario. (Res)