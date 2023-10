Business news: Iran, la produzione di acciaio è aumentata dell’1,1 per cento nei primi otto mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di acciaio in Iran ha raggiunto un incremento dell’1,1 per cento nei primi otto mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, arrivando a un totale di 19,7 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Lo riferisce l’agenzia stampa “Irna”, citando i dati dell’associazione non profit con sede a Bruxelles “Worldsteel”. L’Iran si classifica al decimo posto tra i maggiori produttori di acciaio a livello mondiale e secondo le stime di “Irna” il Paese dovrebbe salire al settimo entro marzo 2025, nonostante il calo di produzione registrato nel mese di agosto. La produzione mensile di acciaio grezzo dell'Iran si è attestata a 1,6 milioni di tonnellate, 24,1 per cento in meno rispetto al dato dello stesso periodo nel 2022. (Res)