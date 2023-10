Business news: influenza aviaria, in Sudafrica supermercati razionano la vendita di uova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I supermercati in Sudafrica stanno razionando le uova mentre il Paese è alle prese con una carenza di prodotti avicoli a causa di una grave epidemia di influenza aviaria. Secondo quanto riferito dai media locali, alcuni supermercati hanno limitato a sei il numero di uova che i clienti possono acquistare. La principale catena di vendita al dettaglio Woolworths ha dichiarato di aver "implementato un limite per gli acquisti di uova intere nei nostri negozi a sei uova per cliente", mentre la catena Pick n Pay ha chiesto ai suoi clienti di "fare acquisti in modo responsabile", annunciando la limitazione degli acquisti a una o due confezioni di uova per cliente. I produttori hanno avvertito di una carenza di uova e carne di pollame a causa dello scoppio e dell’impatto delle interruzioni di corrente sul settore. La scorsa settimana il ministero dell’Agricoltura ha affermato che oltre 2,5 milioni di polli sono stati uccisi in cinque delle otto province colpite dall’epidemia. (Res)