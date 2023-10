Business news: governo Etiopia, la Banca mondiale sosterrà nostro programma di riforme fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale sosterrà gli sforzi per far avanzare le riforme fiscali dell’Etiopia. Lo ha dichiarato in una nota il ministero delle Entrate etiope al termine della visita ad Addis Abeba da parte di una delegazione di alto livello dell'organismo multilaterale. A ricevere i delegati, riferisce "Fana", è stato il ministro delle Entrate dell’Etiopia, Aynalem Nigusie, che ha tenuto un incontro per illustrare i termini del progetto che prevede di potenziare l’amministrazione fiscale dell’Etiopia per fornire servizi più efficienti. Il progetto, ha detto il ministro, prevede misure "per generare idee di riforma in conformità con la politica fiscale dell’Etiopia, accelerare gli sforzi per costruire un sistema di amministrazione fiscale efficiente, moderno e accessibile attraverso la tecnologia moderna e misure per migliorare gli standard di qualità dei servizi forniti ai contribuenti". (Res)