Energia: il Brasile dopo due anni riprende importazioni di petrolio dalla Russia

- Dopo una pausa di due anni, la Russia ha ripreso le esportazioni di petrolio verso il Brasile a settembre, consegnando la quota massima negli ultimi 13 anni: 84,4 mila tonnellate. E' quanto emerge da un'analisi condotta dall'agenzia di stampa "Ria Novosti" basata sui dati doganali brasiliani. A settembre, la Russia ha fornito al Brasile un carico di petrolio greggio di 84,4 mila tonnellate per un valore di 48 milioni di dollari. Si tratta della prima consegna dall'agosto del 2021, quando il Paese latinoamericano ha acquistato 42,1 mila tonnellate di "oro nero" per 16,6 milioni di dollari. La spedizione di petrolio effettuata settembre è stata la più importante dal mese di giugno del 2010, quando la Russia fornì 117,8 mila tonnellate. Allo stesso tempo, le importazioni brasiliane di derivati petroliferi russi a settembre sono leggermente diminuite rispetto ad agosto: il volume è diminuito del 22 per cento, attestandosi a 717,3 mila tonnellate, e il suo valore del 13 per cento, a 593,8 milioni di dollari. Tale flessione è da attribuire al divieto di esportazione di benzina e gasolio introdotto dal governo russo il 21 settembre. (Rum)