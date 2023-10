Business news: Kenya, registrati 860 milioni di attacchi informatici nell'ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya ha subito un record di 860 milioni di attacchi informatici negli ultimi 12 mesi, una cifra in drastico aumento rispetto ai 7,7 milioni del 2017. Lo ha reso noto l'Autorità per le comunicazioni keniota, che in un comunicato ha affermato che “la frequenza, la sofisticazione e la portata delle minacce informatiche” mirate all’infrastruttura informatica critica del Kenya sono aumentate notevolmente, precisando che il 79 per cento degli attacchi registrati negli ultimi 12 mesi sono stati causati da criminali informatici che si sono infiltrati nei sistemi informatici delle organizzazioni. L'autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che il 14 per cento degli attacchi ha coinvolto software dannosi, il 6,5 per cento ha coinvolto criminali informatici che hanno inondato i server con traffico per sovraccaricare la loro infrastruttura e i restanti attacchi hanno preso di mira applicazioni web. Secondo l’autorità di regolamentazione, il Kenya è ora il terzo Paese più preso di mira dai criminali informatici in Africa, dopo Nigeria e Sudafrica. A luglio, un attacco informatico di alto profilo attribuito al gruppo di hacker filo-russo Anonymous Sudan ha interrotto l’accesso a oltre 5 mila servizi governativi online nel Paese, comprese le richieste e i rinnovi di visti, passaporti e patenti di guida. L’attacco ha anche disabilitato i sistemi di prenotazione dei treni online e le transazioni di denaro mobile. (Res)