Business news: Kenya, Netflix annuncia fine del servizio gratuito dall'1 novembre

- La piattaforma di servizi in streaming Netflix ha annunciato che terminerà il suo servizio gratuito in Kenya il mese prossimo. In un comunicato, Netflix afferma che il piano gratuito non sarà più disponibile in Kenya a partire dal prossimo primo novembre. "Non sarà richiesta alcuna azione, la tua iscrizione verrà automaticamente annullata al termine del piano gratuito", si legge nella nota, che incoraggia gli abbonati a passare ai vari piani premium offerti. La mossa arriva mesi dopo che Netflix ha ridotto i prezzi di abbonamento per i suoi abbonati kenioti del 37 per cento nel tentativo di conquistare nuovi utenti in mezzo alla crescente concorrenza. Lanciato nel 2021, il servizio gratuito di Netflix ha consentito agli utenti di accedere a una selezione limitata di contenuti senza pagare l’abbonamento nel tentativo di attingere al crescente mercato dello streaming. (Res)