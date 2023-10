Business news: Etiopia-Ue, siglato accordo da 650 milioni di euro a sostegno dello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia e l'Unione europea hanno firmato un accordo che prevede un sostegno finanziario di 650 milioni al Programma indicativo pluriennale, volto a sostenere la crescita verde, lo sviluppo umano e la governance inclusivi e la costruzione della pace nel Paese africano. L'accordo, riferisce l'emittente statale etiope "Fana", è stato siglato dalla commissaria europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, e dal ministro delle Finanze dell'Etiopia, Ahmed Shide. Nel suo intervento alla cerimonia della firma, Urpilainen ha affermato che il lancio del Programma dimostra la volontà dell'Ue di sostenere l'Etiopia nell'emergere dal conflitto e intensificare i suoi sforzi di sviluppo. “In Etiopia, il nostro approccio a 360 gradi sosterrà la ricostruzione. Molte delle aziende che ho incontrato oggi hanno indicato il contesto favorevole e la stabilità macroeconomica come fattori chiave di successo”, ha aggiunto. “In quanto partner regionale fondamentale, l’Ue attribuisce grande importanza alla cooperazione con l’Etiopia. Oggi l’Etiopia è impegnata in un processo di pace, giustizia transitoria e riforme. L’Unione europea ha costantemente sostenuto questi percorsi e la mia presenza oggi ad Addis dimostra l’importanza di questi sforzi. Insieme, l’Ue e l’Etiopia mirano a normalizzare gradualmente le relazioni attraverso un dialogo politico strutturato e ricostruire un partenariato di rafforzamento reciproco”, ha proseguito. "Nell'ambito della strategia di investimento Global Gateway, questo programma indicativo pluriennale per il periodo 2024-2027 riafferma la disponibilità dell'Ue a mobilitare risorse per la stabilità dell'Etiopia, la ricostruzione postbellica e la ripresa macroeconomica", ha concluso la commissaria.La Urpilainen ha iniziato ieri una visita di un giorno e mezzo in Etiopia, dove ha presieduto, insieme al ministro delle Finanze etiope Ahmed Shide, la riunione ministeriale dell'Iniziativa per il Corno d'Africa, incentrata sulle opportunità d'investimento del settore privato in Etiopia. (Res)