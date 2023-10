Grecia: aperte le urne per le elezioni amministrative, si vota in 332 comuni e 13 regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si tengono in Grecia le elezioni amministrative: i cittadini saranno chiamati a eleggere le autorità dii 332 comuni e delle 13 regioni del paese per un mandato di cinque anni. I seggi elettorali sono aperti alle 7 ora locale (le 6 in Italia) e rimarranno aperti fino alle 19 (le 18 in Italia). Nei comuni e nelle regioni in cui sarà necessario un secondo turno elettorale, questo avrà luogo la settimana successiva, il 15 ottobre. Per vincere al primo turno, il candidato sindaco o governatore di una regione deve ricevere più del 43 per cento dei voti. Per le elezioni dei consiglieri comunali e regionali, la percentuale richiesta per vincere dipende da molti fattori, tra cui il numero dei membri del consiglio in cui si cerca di essere eletti. Hanno diritto di voto tutti i cittadini maggiori di 17 anni. Nelle liste elettorali sono iscritti quasi 9,8 milioni di cittadini greci, di cui 465 mila sono nuovi elettori, ovvero non hanno partecipato alle elezioni comunali del 2019. In queste consultazioni hanno diritto di voto quasi 18 mila cittadini di altri Stati dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza ellenica ma risiedono in Grecia, hanno compiuto 17 anni e sono iscritti nelle liste elettorali speciali del comune in cui vivono. I primi risultati delle elezioni per i governatori regionali e i sindaci delle sei principali città del Paese (Atene, Salonicco, Pireo, Heraklion, Patrasso, Larissa) saranno resi noti dopo le 22:30 (le 21:30 in Italia). (Gra)