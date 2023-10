Business news: logistica, Giappone punta a raddoppiare spedizioni marittime e ferroviarie in un decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta a raddoppiare il volume di merci trasportate via nave e su rotaia nell’arco del prossimo decennio, per far fronte al progressivo calo della disponibilità di autotrasportatori legata all’invecchiamento demografico e all’entrata in vigore di limiti legali al lavoro straordinario. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui il governo giapponese intende approntare un pacchetto di riforme che incoraggi l’impiego dei traghetti e di navi ro-ro (caricatori orizzontali rotabili) per il trasporto diretto di semiarticolati sulle lunghe distanze, così da dare agli autotrasportatori il tempo necessario a riposarsi. Le nuove norme sugli straordinari entreranno in vigore ad aprile del prossimo anno, e limiteranno il monte di lavoro straordinario ad un massimo di 960 ore annue. Le stime formulate dal governo prevedono che già entro il 2030 il calo del numero degli autotrasportatori comporterà una riduzione del 35 per cento della capacità di trasporto delle merci su strada. (Git)