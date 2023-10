Business news: l'Egitto firma accordo quadro da 3 miliardi di dollari per produrre carburante verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e C2X, società del gruppo danese Maersk, hanno firmato un accordo quadro del valore di tre miliardi di dollari per la produzione di carburante verde e suoi derivati nella zona economica del Canale di Suez. Lo ha riferito un comunicato stampa del Consiglio dei ministri egiziano, spiegando che Maersk ha fondato C2X a settembre come nuova società per perseguire progetti su larga scala di metanolo verde vicino al Canale di Suez in Egitto e al porto di Huelva in Spagna. L'accordo è stato firmato tra l'Autorità generale per la Zona economica del Canale di Suez, il Fondo sovrano dell'Egitto, l'Autorità per lo sviluppo e l'utilizzo delle energie nuove e rinnovabili, la Società egiziana per la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità e la società C2X. La prima fase del progetto mira a produrre 300 mila tonnellate all’anno di metanolo verde, per arrivare a un milione di tonnellate all’anno al completamento delle fasi finali del progetto, la cui produzione sarà utilizzata per le forniture di bunkeraggio delle navi e per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di carbonio. (Cae)