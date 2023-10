Business news: Kazakhstan, banca centrale taglia tasso d’interesse di base al 16 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per la politica monetaria della Banca nazionale del Kazakhstan ha deciso di tagliare il tasso d’interesse di riferimento dal 16,5 al 16 per cento, proseguendo sulla strada dell’allentamento monetario intrapresa sin dal 2020. Lo ha fatto sapere lo stesso istituto in un comunicato, aprendo anche a possibili, ulteriori tagli del tasso d’interesse da qui alla fine dell’anno, quando secondo gli esperti della banca centrale l’inflazione dovrebbe attestarsi intorno al 10 per cento. Assunto il ruolo ad agosto, il nuovo governatore Timur Suleimenov aveva già promesso continuità rispetto alle politiche del suo predecessore, Galymzhan Pirmatov. Nel comunicato odierno, la banca centrale ha tuttavia osservato come vi siano ancora “fattori di rischio” per l’inflazione che “richiedono attenzione”, legati in particolare a possibili aumenti del costo dei carburanti e agli effetti di un più forte stimolo fiscale. (Res)