Business news: Marocco, incontri annuali Fmi e Banca mondiale dal 9 al 15 ottobre nella regione colpita da terremoto

- L'incontro annuale 2023 del Gruppo della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi) si terrà nella regione colpita dal recente terremoto di Bab Ighli, a Marrakesh, dal 9 al 15 ottobre. Lo ha affermato la ministra marocchina dell'Economia e delle Finanze, Nadia Fettah Alaoui. "Il Marocco farà leva su questo evento a più livelli: la fiducia delle grandi istituzioni finanziarie nella forza del Paese, nella sua democrazia e nelle sue istituzioni, come modello vivente per lo sviluppo del continente africano e del Mediterraneo", ha affermato Alaoui, aggiungendo che "il Regno trarrà beneficio anche dall'avvicinamento delle istituzioni finanziarie mondiali al continente africano, che ha cominciato a cercare la sua strada verso lo sviluppo, grazie ad un approccio creativo sviluppato come strategia”. Secondo Alaoui, “ospitare questa conferenza ha un forte segnale economico e darà dinamismo alla città di Marrakech, che dipende dal settore del turismo, beneficiando della partecipazione di oltre 12.000 partecipanti a questi incontri annuali". (Res)