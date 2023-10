Business news: Iran e Burkina Faso firmano memorandum d'intesa per approfondimento cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di transizione e leader militare del Burkina Faso Ibrahim Traoré ha ricevuto a Ouagadougou il ministro iraniano del Lavoro, della Cooperazione e della Previdenza Sociale, Seyyed Soulat Mortazavi, in visita nel quadro della commissione mista per la cooperazione economica tra il Paese africano e la Repubblica dell’Iran. Lo riferisce "Burkina24", precisando che per l'occasione le parti hanno firmato un memorandum d'intesa come tabella di marcia per l'approfondimento delle relazioni bilaterali. “Questa cooperazione tra i due Paesi, Iran e Burkina Faso, è davvero importante per noi (…). In questi ultimi mesi abbiamo lavorato su diversi ambiti con numerosi incontri tra esperti dei due Paesi”, ha affermato il ministro iraniano secondo la nota diffusa dalla presidenza del Burkina Faso, dov'è al potere una giunta militare guidata da Traoré. Secondo quanto riferito ai media dal ministro iraniano, durante i lavori della commissione congiunta sono stati affrontati temi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'ambiente, dell'edilizia abitativa, della sanità, dell'energia e delle miniere; ambiti nei quali Burkina Faso e Iran intendono impegnarsi a livello bilaterale. (Res)