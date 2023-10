Business news: commissaria Urpilainen in Etiopia per Iniziativa per il Corno d'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha iniziato una visita di un giorno e mezzo in Etiopia. Al suo arrivo ad Addis Abeba, riferisce la stampa etiope, Urpilainen ha incontrato il ministro delle Finanze etiope Ahmed Shide, con il quale ha discusso della situazione macroeconomica, delle riforme e della ricostruzione in corso nel Paese, e ha promesso che la Commissione europea continuerà a lavorare con le istituzioni finanziarie internazionali per aiutare l’Etiopia a sbloccare gli investimenti privati. A seguire la Uriplainen e Shide presiederanno la riunione ministeriale dell'Iniziativa per il Corno d'Africa, che sarà incentrata sulle opportunità d'investimento del settore privato in Etiopia. L’Unione europea, la Germania e la Francia sostengono il processo. Si prevede che l’incontro esplorerà le modalità per affrontare le sfide globali comuni e affrontare le sfide nazionali in Etiopia. (Res)