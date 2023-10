Business news: la Germania negozia accordi di rimpatrio con il Kenya ed altri cinque Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco sta negoziando con almeno sei Stati accordi per il rimpatrio dei migranti che non hanno diritto a rimanere in Germania. In particolare, si tratta di Colombia, Georgia, Kenya, Kirghizistan, Moldavia e Uzbekistan. Con questi Paesi sono in discussione intese per l’immigrazione di lavoratori qualificati in Germania. È quanto comunicato dal ministero dell’Interno tedesco, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”.(Geb)