Business news: Vietjet offre cinque nuovi collegamenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea a basso costo vietnamita Vietjet si prepara ad attivare cinque nuovi collegamenti internazionali. Lo ha annunciato l’azienda in un comunicato. Due delle nuove rotte collegheranno Ho Chi Minh City con Perth e Adelaide (Australia); altre due collegheranno Phu Quoc a Taipei (Taiwan) e Busan (Corea del Sud); la quinta tratta sarà tra Hanoi e Hong Kong (Cina). Dal 21 novembre da Ho Chi Minh City si potrà volare per Perth, per poi proseguire per Adelaide. Saranno disponibili cinque voli di andata e ritorno alla settimana. I voli da Phu Quoc a Busan e ritorno decolleranno a partire dal 10 dicembre, con una frequenza di sette alla settimana, mentre quelli diretti a Taipei saranno disponibili quattro volte alla settimana dal 17 gennaio 2024. I voli da Hanoi a Honk Kong saranno operativi dal 22 dicembre con una frequenza di sette a settimana. (Fim)