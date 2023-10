© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Ford ha registrato un incremento delle vendite pari al 7,7 per cento nel terzo trimestre dell’anno, grazie alla forte domanda di pick-up e veicoli ibridi. Stando ai dati pubblicati dalla società, la vendita di automobili ibride ha segnato un aumento del 41,4 per cento, mentre quella di veicoli elettrici ha registrato un incremento di 14,8 punti percentuali. (Was)