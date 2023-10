Business news: Cina, tasso uffici sfitti più alto rispetto al picco delle restrizioni pandemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di occupazione degli uffici in Cina sono più bassi di quanto non fossero durante il periodo delle draconiane restrizioni varate nel Paese per contenere la pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, sottolineando che il dato trasmette un ulteriore segnale di debolezza del settore immobiliare cinese in difficoltà. Il tasso di sfitti degli uffici di alta qualità di Grado A è aumentato rispetto allo scorso anno nelle principali città cinesi - Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen - nel trimestre aprile-giugno, secondo i dati della società britannica di servizi immobiliari Savills citati dal quotidiano. Il particolare, il tasso di uffici sfitti a Shenzhen è aumentato di 4,1 punti percentuali rispetto all'anno scorso, al 27%, il dato peggiore tra le quattro principali città del Paese. Il tasso degli uffici sfitti a Guangzhou, precedentemente considerato uno dei mercati immobiliari più forti in Cina, è salito di 5,9 punti percentuali al 20,8 per cento, il dato peggiore da 10 anni a questa parte. L’aumento della percentuale di uffici sfitti ha già innescato un calo dei canoni di affitto. Gli uffici di Grado A a Pechino sono stati affittati in media a 312,5 yuan (45 dollari) al metro quadrato al mese nel periodo aprile-giugno, in calo del 7,4per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Hanno registrato flessioni anche gli affitti medi a Guangzhou e Shenzhen. Savills ha attribuito queste tendenze all'incertezza sull'ambiente economico, suggerendo la presenza di problemi strutturali più ampi. (Cip)