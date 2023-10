Business news: ministro petrolio Egitto, dobbiamo sfruttare meglio le infrastrutture Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto continua a cooperare con i suoi partner regionali per sfruttare meglio le proprie infrastrutture, in particolare gli impianti di liquefazione del gas naturale di Damietta ed Edku. Lo ha affermato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, nel corso di una sessione dedicata all'espansione del settore energetico nel Paese nordafricano nell'ambito del forum Adipec 2023 ad Abu Dhabi. Sottolineando l'importanza della cooperazione e dell'integrazione regionale e internazionale per rafforzare la sicurezza energetica, El Molla ha detto che "i terminali e gli impianti di liquefazione di Damietta ed Edku forniscono una soluzione rapida e privilegiata per sfruttare le risorse del Mediterraneo orientale e riesportarle nei Paesi dell'Unione europea e nel mondo". El Molla ha sottolineato la centralità del Mediterraneo orientale nella scena energetica globale, sottolineando il ruolo dell’Egitto nel garantire l’approvvigionamento di gas naturale ai paesi dell’Ue, in particolare durante la crisi russo-ucraina, culminato nel memorandum d'intesa firmato al Cairo tra Egitto, Unione Europea e Israele per cooperare nel commercio, nel trasporto e nell'esportazione di gas naturale verso i mercati europei. (Cae)