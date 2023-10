Business news: Tunisia-Algeria, volume degli scambi aumentato del 58 per cento nei primi 8 mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi tra Tunisia e Algeria è aumentato del 58 per cento nei primi otto mesi del 2023 su base annua. Lo ha affermato Mourad Ben Hassine, direttore del Centro di promozione dell'export tunisino, durante un forum d'affari ad Algeri. Secondo Hassine, la Tunisia ha esportato beni e prodotti in Algeria per un valore fino a 730,7 milioni di dinari tunisini (quasi 230 milioni di dollari). La Tunisia, in cambio, ha importato prodotti dal mercato algerino per un valore pari a 3.743 milioni di dinari tunisini, portando il volume netto degli scambi a 4.474 milioni di dinari tunisini. Le esportazioni tunisine verso il mercato algerino sono costituite principalmente da industrie manifatturiere, che rappresentano il 36 per cento del totale delle esportazioni, e industrie meccaniche, che rappresentano il 32 per cento, seguite da materiali elettronici, che rappresentano il 13 per cento, materiali minerari (8 per cento), e prodotti alimentari e agricoli (6 per cento). (Tut)