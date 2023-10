Business news: Algeria, quintuplicate esportazioni del settore non petrolifero rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del settore non petrolifero sono quintuplicate nel periodo tra il 2020 e il 2023 e potrebbero raggiungere un valore complessivo di 11 miliardi di dollari entro la fine dell’anno. Secondo il vice presidente dell’Associazione nazionale degli esportatori algerini, Ali Bey Nasri, le stime prevedono prospettive di forte crescita delle esportazioni di prodotti non petroliferi, soprattutto verso i mercati africani, anche grazie all’inaugurazione di esposizioni permanenti nel continente e all’apertura di filiali della Banca nazionale d’Algeria (Bna) in Mauritania e Senegal. Grazie a tali misure, le esportazioni verso l’Africa raggiungeranno entro il 2025 il valore di 800 milioni di dollari. Nasri, tuttavia, esorta le autorità algerine ad ampliare la gamma di prodotti destinati all’esportazione, soprattutto in settori come l’industria farmaceutica e l’elettronica. (Ala)