Business news: ministro turco presto in Israele per forniture gas naturale anche all'Europa

- Il ministro dell’Energia turco, Alparslan Bayraktar, si recherà in Israele “nelle prossime due settimane” per discutere della fornitura di gas naturale israeliano alla Turchia. Intervistato dall'emittente turca "Ntfv", Bayraktar ha affermato che il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno concordato durante il loro incontro, avvenuto a settembre a New York, di negoziare la fornitura di gas faccia a faccia con il ministro dell'Energia, Israel Katz, “durante un viaggio in Israele a novembre, cosa che stiamo pianificando, oltre a incontrare aziende (in Israele) che lavorano in quel campo”. “Stiamo parlando di una cooperazione energetica più completa, ma la fornitura di gas israeliano alla Turchia e all’Europa attraverso la Turchia è il ‘fiore all’occhiello’ o una delle massime priorità”, ha affermato. Bayraktar ha aggiunto: "Stiamo parlando di una parte del gas che resterà in Turchia e di un'altra parte che andrà in Europa per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento europeo". Vale la pena ricordare che a giugno 2022, l'Unione europea aveva firmato un memorandum d'intesa con Israele ed Egitto per l'esportazione del gas. Nello specifico, l'intesa prevede che il gas venga esportato da Israele in Egitto con un gasdotto e lì venga liquefatto per essere trasportato con navi Gnl verso l'Europa. (Tua)