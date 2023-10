Business news: ministro turco Bayraktar, oleodotto Kirkuk-Ceyhan pronto dal prossimo 11 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oleodotto che collega Kirkuk, in Iraq, al porto turco di Ceyhan sarà pronto per entrare di nuovo in funzione a partire dal prossimo mercoledì, 11 ottobre. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia turco, Alparslan Bayraktar, in un’intervista all’emittente turca “Ntv”, precisando che la Turchia si appresta a riprendere anche le spedizioni di petrolio via nave dal porto di Ceyhan. “Non c’è alcun ostacolo ormai per la spedizione del petrolio iracheno verso i mercati internazionali”, ha aggiunto Bayraktar. In precedenza, a margine della conferenza Adipec 2023 ad Abu Dhabi, lo stesso ministro aveva annunciato che questa settimana l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan sarebbe stato nuovamente operativo. Da parte sua, l’ambasciatore dell’Iraq in Turchia, Majid al Lajmawi, ha espresso la volontà di Baghdad di riprendere le esportazioni di petrolio dalla Regione autonoma del Kurdistan iracheno attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, aggiungendo che un tale sviluppo “aprirebbe nuovi orizzonti” per le relazioni tra i due Paesi. Tali affermazioni, infatti, giungono in un momento di tensione tra Baghdad e Ankara, a causa delle incursioni dell’aviazione militare turca in territorio iracheno per colpire postazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord, in particolare sulle montagne del Qandil. Tali operazioni sono state lanciate da Ankara a seguito dell’attentato dello scorso primo settembre contro il ministero dell’Interno turco, rivendicato dal Pkk. (Tua)