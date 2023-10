Business news: Banca mondiale prevede rallentamento crescita in Medio Oriente e Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2023 si prevede un forte rallentamento della crescita economica in Medio Oriente e in Nord Africa nel 2023. È quanto emerso da un rapporto pubblicato dalla Banca mondiale, secondo il quale il tasso di crescita per le economie della regione nel 2023 dovrebbe attestarsi sull’1,9 per cento, a fronte del 6 per cento dello scorso anno. Secondo l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", dunque, sono state viste al ribasso le stime dello scorso aprile, secondo le quali le economie del Medio Oriente sarebbero cresciute del tre per cento. Per quanto riguarda i sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) esportatori di petrolio, (Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Oman), la Banca mondiale ha previsto per quest’anno una crescita dell’1 per cento, contro il 7,3 per cento del 2022. Stime inferiori al 3,2 per cento previsto lo scorso aprile. Nel 2024, invece, l’istituzione finanziaria si attende una lenta ripresa per i Paesi del Ccg, che dovrebbero registrare una crescita del 3.6 per cento. Quanto all’Arabia Saudita, la principale economia del mondo arabo, la Banca mondiale ha previsto una crescita pari allo 0,9 per cento, a causa soprattutto dei tagli alla produzione petrolifera e alle fluttuazioni dei prezzi sui mercati internazionali. I prezzi del petrolio, infatti, restano in media inferiori ai cento dollari al barile dello scorso anno. Il ministero delle Finanze saudita, da parte sua, si attende una crescita della propria economia nel 2023 dello 0,03 per cento, contro la crescita dell’8,7 per cento registrata lo scorso anno. (Res)