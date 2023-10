Business news: Egitto, l'industria metalmeccanica esporta 2,7 miliardi di dollari in primi otto mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni egiziane dell'industria metalmeccanica sono salite a 2,7 miliardi di dollari nei primi otto mesi del 2023 rispetto ai 2,5 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022. Lo afferma il Consiglio dell’export per le industrie meccaniche, secondo il quale le esportazioni del settore in agosto sono aumentate del quasi il 25 per cento, arrivando a 381 milioni di dollari rispetto ai 305 milioni di dollari degli stessi mesi del 2022. Tra i settori più importanti, emergono quello dei trasporti (export +103 per cento), attrezzature (78 per cento), prodotti per la lavorazione dei metalli del (+58,9 per cento), cavi (+56,1), industria elettrica ed elettronica (+44,2 per cento) e gli elettrodomestici (+5,2 per cento). (Cae)