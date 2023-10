Medio Oriente: riunione straordinaria del comitato per la sicurezza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi nel tardo pomeriggio, a Palazzo Valentini, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Roma a seguito dell'attacco verificatosi in Israele. La riunione straordinaria, presieduta dal prefetto Lamberto Giannini, che ha spiegato: "Ci siamo riuniti nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche con il sindaco e la comunità ebraica, per esaminare la situazione. La situazione in Medio Oriente è grave e, anche con le forze dell'ordine, abbiamo fatto il punto su quelle che saranno le iniziative per un eventuale rafforzamento delle misure di tutela. È evidente che in questo momento a Roma non ci sono segnali particolari ma è doverosa la massima attenzione, visto il quadro internazionale, prestare la massima attenzione per garantire la sicurezza". (segue) (Rer)