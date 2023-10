Business news: Usa, United Airlines ordina ulteriori 60 Airbus A321neo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense United Airlines ha ordinato altri 60 aeromobili Airbus A321neo, a sostegno dell'iniziativa "United Next", che la compagnia aerea ha avviato per integrare nuovi aeromobili nella sua flotta e standardizzare e migliorare la sua rete globale. Lo rende noto Airbus in un comunicato. United aveva già ordinato 50 A321XLR e 70 A321neo. Con questo nuovo ordine, United Airlines si è impegnata ad acquistare direttamente da Airbus 180 aeromobili A321 in totale. L'A321neo di United sarà caratterizzato dalla cabina Airspace di Airbus, che comprende un'area di benvenuto unica e le più recenti tecnologie di illuminazione full Led (che contribuiscono a ridurre il jet lag); nuovi pannelli laterali più sottili per un maggiore spazio personale all'altezza delle spalle; una migliore visione dei finestrini con cornici ridisegnate e oscuranti completamente integrati; nuovi ampi cassetti e ulteriori elementi per migliorare l'esperienza dei passeggeri. L'A321neo è l'aeromobile più grande della Famiglia A320neo di Airbus e offre un'autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie ai motori di nuova generazione e agli Sharklet, l'A321neo consente di ridurre del 50% la rumorosità e di ridurre di oltre il 20 per cento il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della precedente generazione, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia del cielo. Ad oggi sono stati ordinati più di 5.400 A321neo da clienti di tutto il mondo. (Com)