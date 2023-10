Business news: Taiwan, indagate quattro aziende accusate di aver assistito Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan hanno annunciato l’avvio di indagini a carico su quattro aziende locali sospettate di aver assistito Huawei Technologies nell'istituire infrastrutture per la produzione di chip in Cina. L’annuncio, diramato dal ministero degli Affari economici dell’isola, segue indiscrezioni pubblicate da “Bloomberg News” in merito ai presunti affari tra le quattro aziende e il colosso dell’elettronica per le comunicazioni cinese. Una delle quattro aziende taiwanesi, Topco Scientific, ha rilasciato una dichiarazione riconoscendo di aver fatto affari con un produttore di semiconduttori identificato come collaboratore di Huawei, limitati però a sistemi per la protezione ambientale, e non a materiali o attrezzature per i semiconduttori. Un'altra delle aziende in questione, United Integrated Services, ha confermato ai media che una controllata cinese ha accettato un incarico per rinnovare uno stabilimento di un produttore di semiconduttori separato che si dice abbia legami con Huawei. Il ministro degli Affari economici di Taiwan, Wang Mei-hua, ha precisato durante una audizione parlamentare che al momento non è stata accertata alcuna violazione delle sanzioni statunitensi da parte delle aziende sottoposte a indagine, che offrono servizi di trattamento delle acque reflue e di protezione ambientale, e non sarebbero coinvolte in tecnologie critiche. (Res)