Business news: Egitto, le rimesse dei lavoratori all’estero calano del 30,8 per cento

- Le rimesse degli egiziani che lavorano all’estero sono diminuite del 30,8 per cento, scendendo a 22,1 miliardi di dollari lo scorso anno fiscale, rispetto ai 31,9 miliardi di dollari dell’ultimo anno fiscale, luglio 2022/giugno 2023. Lo riferisce la Banca centrale egiziana, spiegando che il disavanzo delle partite correnti è diminuito del 71,5 per cento a 4,7 miliardi di dollari nello stesso anno fiscale, dopo che il deficit della bilancia commerciale è sceso del 28,2 per cento a 31,2 miliardi di dollari. Gli investimenti diretti esteri netti in Egitto sono aumentati del 12,3 per cento, raggiungendo i 10 miliardi di dollari. I ricavi del turismo sono aumentati di circa il 27 per cento nell’anno fiscale 2022-2023 raggiungendo i 13,6 miliardi di dollari, dopo che il numero di turisti è aumentato del 35,6 per cento con 13,9 milioni di turisti. (Cae)