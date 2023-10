Business news: India, banca centrale lascia invariati i tassi di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, nella riunione bimestrale conclusa il 6 ottobre, ha deciso di lasciare invariato, al 6,5 per cento, il tasso di interesse di riferimento: il repo, al quale la banca centrale offre prestiti a breve termine alle altre banche. Di conseguenza i tassi “overnight” Sdf (Standing deposit facility) e Msf (Marginal standing facility) sono rimasti rispettivamente al 6,25 e al 6,75 per cento. Lo riferisce un comunicato dell’istituto. La decisione, presa all’unanimità, è in continuità con le tre precedenti riunioni: l’Rbi, infatti, ha interrotto ad aprile una serie di sei aumenti consecutivi dei tassi. L’obiettivo è mantenere l’inflazione in un intervallo del quattro per cento, con un margine del più o meno due per cento. (Inn)