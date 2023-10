Business news: Emirati, Baker Hughes ottiene contratto da 400 milioni per impianto Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adnoc ha assegnato un contratto del valore di oltre 400 milioni di dollari a Baker Hughes per la fornitura di sistemi di compressione completamente elettrici per il progetto di gas naturale liquefatto di Ruwais, negli Emirati Arabi Uniti. I compressori della società statunitense di tecnologia petrolifera saranno azionati da motori elettrici da 75 megawatt, ha riferito Adnoc in una nota. L'impianto di Ruwais sarà il primo progetto Gnl nella regione mediorientale a funzionare con energia pulita, rendendolo "uno degli impianti Gnl a più bassa intensità di carbonio al mondo", ha affermato la società energetica statale emiratina. Il progetto Gnl consiste in due treni di liquefazione del gas naturale con una capacità totale di 9,6 milioni di tonnellate all'anno. Una volta completato, il progetto raddoppierà la capacità di produzione di Gnl di Adnoc in un contesto di crescente domanda globale di gas naturale. Adnoc aveva precedentemente affermato che l’impianto di Ruwais funzionerà con energia rinnovabile e nucleare. Ruwais è stata destinata ad un'espansione multimiliardaria che amplierà la sua capacità di raffinazione a 1,5 milioni di barili al giorno entro il 2025, rendendola la più grande raffineria in termini di capacità. Adnoc Gas, un'unità di Adnoc, ha accesso al 95 per cento delle riserve di gas naturale degli Emirati Arabi Uniti, che si stima siano le settime più grandi a livello globale, e fornisce inoltre oltre il 60 per cento del fabbisogno di gas del Paese. Il mese scorso, Adnoc Gas ha firmato un accordo per la fornitura di Gnl per un valore compreso tra 450 e 550 milioni di dollari a una filiale della società energetica statale PetroChina. (Res)