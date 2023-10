Business news: “Wsj”, Amazon ha utilizzato un algoritmo per aumentare segretamente i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’e-commerce e del cloud Amazon.com ha fatto uso di un algoritmo dal nome in codice “Project Nessie” per aumentare progressivamente i prezzi dei beni di consumo sulla propria piattaforma di vendite online, e sperimentare quanto fosse possibile forzare i competitori a fare altrettanto. E’ quanto emergerebbe dalla causa legale intentata contro Amazon dalla Commissione federale per il commercio Usa (Federal Trade Commission, Ftc), secondo il quotidiano “Wall Street Journal”. L’algoritmo avrebbe consentito ad Amazon di aumentare i profitti derivanti dalla vendita dei suoi prodotti in tutte le categorie, e data la posizione di prominenza della multinazionale nel settore del commercio elettronico, anche i competitori avrebbero reagito aumentando i prezzi ai danni dei consumatori. L’algoritmo, che non sarebbe più attivo, era progettato per regolare automaticamente i prezzi, abbassandoli per determinati prodotti nel caso la concorrenza con seguisse Amazon nei rincari. Secondo le fonti consultate dal quotidiano, l’algoritmo Nessie era utilizzato anche per attuare una sorta di “spirale promozionale” tesa a mantenere la competitività dei prezzi in risposta a promozioni attuate da aziende rivali come Target.com. Tramite l’algoritmo Amazon avrebbe ottenuto ulteriori ricavi per oltre un miliardo di dollari. Un portavoce del gruppo ha replicato alle indiscrezioni sostenendo che la causa della Ftc abbia “fortemente travisato” la natura dell’algoritmo, che sarebbe stato sviluppato solo “per impedire alle nostre strategie di prezzo di produrre esiti inusuali, per cui le nostre offerte erano basse al punto da divenire insostenibili. L’algoritmo è stato in funzione per pochi anni in un sottoinsieme di prodotti, ma non ha funzionato come voluto ed è stato dismesso diversi anni fa”. (Was)