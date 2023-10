Business news: aziende cinesi delle tecnologie verdi investono nel Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria delle tecnologie verdi della Cina sta rafforzando i propri investimenti nel Sud-est asiatico. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, che menziona come esempi una serie di progetti di Xinyi e Shandong Nanshan in Indonesia. Si tratta solo di due tra numerose aziende cinesi che stanno aumentando la loro capacità in questa regione. Dall'estrazione di terre rare in Myanmar e dalla lavorazione di materiali per batterie in Indonesia, alla produzione di pannelli solari in Malaysia e alla produzione di veicoli elettrici in Thailandia, le aziende cinesi sono sempre più attive nelle emergenti industrie a basse emissioni del Sud-est asiatico. Tra le aziende protagoniste di questo attivismo regionale figurano il gigante dell'auto elettrica Byd, il produttore di batterie Contemporary Amperex Technology (Catl), il produttore di pannelli solari JinkoSolar e il produttore di turbine eoliche Goldwind. (Git)