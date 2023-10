Israele: Netanyahu ha proposto all'opposizione un ampio governo d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha offerto al capo del partito di Unità nazionale, Benny Gantz, e al leader dell'opposizione, Yair Lapid di entrare in un "ampio governo di emergenza". Lo riferisce una nota stampa del partito Likud di Netanyahu. In precedenza, il leader dell’opposizione israeliana, ha chiesto di formare un “governo di emergenza” per gestire “l’operazione difficile e complessa che ci aspetta” dopo che circa 200 israeliani sono stati uccisi, oltre 1.000 feriti e un numero imprecisato di soldati e civili sono stati fatti prigionieri dal movimento palestinese Hamas a Gaza. In una nota, Lapid ha detto: “Lo Stato di Israele è in guerra. Non sarà facile e non sarà breve. Ha conseguenze strategiche che non vedevamo da molti anni. C’è il serio rischio che diventi una guerra su più fronti”. Il leader di Yesh Atid ha affermato: “Poco fa ho incontrato il primo ministro Netanyahu. Gli ho detto che in questa situazione d'emergenza sono disposto a mettere da parte le nostre differenze e formare con lui un governo di emergenza, ristretto e professionale per gestire 'l’operazione difficile e complessa che ci aspetta'”. Secondo le ultime informazioni, è in corso un incontro fra Gantz e Lapid, i principali esponenti dell'opposizione. (Res)