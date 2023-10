Business news: Uzbekistan-Corea del Sud, presidente Mirziyoyev riceve il capo dell’Sk Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto una delegazione guidata da Chey Tae-won, capo del conglomerato sudcoreano Sk Group. Lo riporta l’agenzia di stampa “UzA”. Mirziyoyev ha espresso nell’occasione “grande soddisfazione” per le relazioni di partenariato strategico tra Uzbekistan e Corea del Sud, definendole “in costante sviluppo, soprattutto in materia di commercio ed economia”. Durante l’incontro si è discusso dell’attuazione di progetti dell’Sk Group in Uzbekistan, in particolare per la produzione di foglie di rame nella regione di Tashkent. Si è parlato anche di progetti per la lavorazione di materie prime e la produzione con alto valore aggiunto e di piani per la formazione di personale e la ricerca scientifica nell’industria dei semiconduttori. (Res)