Business news: Kazakhstan, premier Smailov discute con ExxonMobil dei giacimenti di Tengiz e Kashagan

- Il primo ministro del Kazakhstan, Alikhan Smailov, ha discusso con il vice presidente della compagnia energetica statunitense ExxonMobil, Jack Williams, dello sviluppo dei giacimenti di Tengiz e Kashagan. Lo rende noto l’ufficio del capo del governo di Astana. Smailov e Williams hanno parlato in particolare dell’attuazione di progetti per l’espansione del sito di Tengiz e per l’ulteriore sviluppo del giacimento petrolifero di Kashagan, di forniture di gas di petrolio liquefatto per il mercato interno e della realizzazione di un complesso per la separazione del gas. Il premier ha incoraggiato la collaborazione di Exxon con le compagnie locali per la produzione di macchinari industriali che sono attualmente importati. Williams, da parte sua, ha ricordato come Exxon sia una delle prime compagnie energetiche internazionali presenti in Kazakhstan, con investimenti che hanno superato i 28 miliardi di dollari. “Speriamo – ha aggiunto – di consolidare ulteriormente le nostre relazioni bilaterali e il nostro partenariato strategico”. (Res)