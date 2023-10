Business news: elettronica, OpenAi potrebbe avviare la produzione di microchip proprietari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- OpenAi, la società sviluppatrice del programma di intelligenza artificiale generativa ChatGpt, intende produrre microchip per l’Ia proprietari, un’impresa ambiziosa che potrebbe iniziare con l’acquisizione di un’azienda del settore dei semiconduttori. Lo anticipano fonti aziendali citate dalla stampa Usa, secondo cui OpenAi non ha ancora assunto decisioni definitive, e starebbe valutando una serie di opzioni sin dallo scorso anno. L’amministratore delegato di OpenAi, Sam Altman, ha già dichiarato che assicurare l’acquisizione di un maggior numero di microchip è una delle priorità dell’azienda. Ad oggi il mercato globale dei chip per l’Ia è dominato da Nvidia, che ne detiene una quota dell’80 per cento. (Was)