Business news: pratiche mercato scorrette, Corea del Sud valuta sanzioni a Google e Apple

- Il regolatore delle telecomunicazioni della Corea del Sud ha annunciato che Google e Apple potrebbero subire sanzioni sino a 50,5 milioni di dollari legate al presunto abuso della loro posizione dominante nel mercato della app. In una nota, la Commissione per le comunicazioni della Corea (Kcc) ha accusato i due colossi tecnologici di aver costretto gli sviluppatori di app a servirsi di specifici metodi di pagamento in violazione di una norma in vigore in Corea del Sud dal 2021, e di aver ritardato ingiustamente le revisioni delle app commercializzate sulle loro piattaforme. L’agenzia ha riferito di aver informato le due multinazionali dell’avvio di un procedimento collettivo, mentre l’importo effettivo delle sanzioni non è stato ancora stabilito. (Git)