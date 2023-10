Business news: l'Egitto intende riprendere export di gnl a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto intende riprendere le esportazioni di gas naturale liquefatto a ottobre. Lo ha dichiarato il ministro egiziano del Petrolio, Tarek el Molla, a margine dell'Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec), secondo il sito web egiziano “Cairo24”. La produzione media di gas naturale in Egitto durante l’ultimo anno fiscale, luglio 2022 - giugno 2023, è stata di circa 6,2 miliardi di piedi cubi al giorno, mentre il consumo interno medio giornaliero è stato di circa 5,9 miliardi di piedi cubi al giorno. Del totale, il 57 per cento del consumo interno di gas è dedicato al settore elettrico, il 25 per cento al settore industriale, il 10 per cento per i derivati del petrolio e del gas, il 6 per cento per il settore domestico e il 2 per cento per la fornitura di automobili. (Cae)