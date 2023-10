Business news: Libano, nuova piattaforma di cambio della Banca centrale entro la fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di trading di Bloomberg sostituirà Sayrafa, l'attuale piattaforma di cambio valuta della Banca centrale del Libano (Banque du Liban - Bdl), entro la fine del 2023. Lo ha reso noto il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Modon”, secondo cui sono in corso i preparativi per il lancio della piattaforma con il supporto tecnico di un team speciale del Fondo monetario internazionale (Fmi). Sayrafa verrà gradualmente eliminata, secondo una decisione del governatore ad interim della Bdl, Wassim Mansouri, a causa delle preoccupazioni sulla trasparenza e sull'insostenibilità. La piattaforma di Bloomberg dovrà contenere le transazioni in valuta estera sul mercato libanese e ridurre il numero di operazioni che potrebbero suscitare preoccupazioni per il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, secondo quanto riferito da "Al Modon". Il 4 settembre scorso, Mansouri aveva già menzionato che la Bdl stava progettando di introdurre una nuova piattaforma di cambio valuta attraverso Bloomberg. (Lib)