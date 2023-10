Business news: Israele, shekel al minimo storico rispetto al dollaro dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo shekel è sceso mercoledì al livello più basso rispetto al dollaro dal 2016, toccando il rapporto 3,87 a uno. Questo pomeriggio la Banca d'Israele ha fissato il tasso di cambio a 3,861 per un dollaro e a 4,044 per un euro. Lo shekel più debole rispetto al dollaro riflette la forza della valuta statunitense sui mercati globali, indica il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”. Sulla debolezza della valuta israeliana pesano anche alcune incertezze legate all’operato del governo. Il capo della strategia di mercato della Banca Leumi, Kobby Levi, ha dichiarato a “Globes”: “Possiamo vedere che lo shekel, nonostante il grave danno arrecato alla valuta dagli eventi interni in Israele, è stata una delle valute più forti nell'ultima settimana". Da parte sua, Ronen Menachem, capo economista della Mizrahi Tefahot Bank, ha affermato: "Lo shekel è ancora in una situazione negativa, tra cui la questione della riforma giudiziaria e le preoccupazioni per una crisi costituzionale, l'escalation della sicurezza e l'ambiente politico". Da una prospettiva ottimistica, Menachem ha sottolineato che eventi sorprendenti possono cambiare il quadro, e per esempio “un processo di normalizzazione nei confronti dell’Arabia Saudita sotto gli auspici degli Stati Uniti, se e man mano che procederà, contribuirà a rafforzare lo shekel rispetto al dollaro”. (Res)