Business news: Indonesia studia inasprimento controlli doganali su alcune merci d’importazione

- Il governo dell’Indonesia sta valutando un irrigidimento dei controlli doganali su alcune categorie di merci d’importazione come cosmetici, scarpe, vestiario, giocattoli ed elettronica. Lo ha annunciato l’ufficio del presidente Joko Widodo. L’annuncio segue le rimostranze di diverse associazioni di imprenditori per il massiccio afflusso di beni di consumo che secondo i commercianti ha causato danni ai mercati locali. Le modifiche allo studio del governo comporteranno l’obbligo per gli importatori di ottenere un permesso e di sottoporsi a una ispezione di vigilanza, come spiegato in una nota dal ministro coordinatore per gli Affari economici Airlangga Hartarto. (Fim)