Medio Oriente: Tajani, situazione preoccupante, Tel Aviv sotto attacco

- La situazione è preoccupante: è in corso un attacco contro Tel Aviv. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al “Tg4”. “Non ci sono preoccupazioni per i nostri concittadini: ce ne sono circa 18 mila che vivono in Israele, circa 450 persone che lavorano e in viaggio e meno di 20 nella Striscia di Gaza, operatori di Ong”, ha detto Tajani. “I voli partono solo quelli di El Al e di un'altra compagnia israeliana: andate in aeroporto solo se avete un biglietto”, ha aggiunto Tajani. (Rin)