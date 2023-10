Business news: viceministro delle Imprese Valentini inaugura lo stabilimento Vittoria in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini ha partecipato in Thailandia all'inaugurazione del nuovo stabilimento di Vittoria Group, marchio italiano leader nella produzione di pneumatici in cotone di alta qualità utilizzati da ciclisti professionisti e dilettanti in tutto il mondo. Lo si apprende da un comunicato. La Vittoria Cotton Tyres Factory, realizzata con un investimento di 20 milioni di euro, si estende su una superficie di 10 mila metri quadrati e a regime darà lavoro a circa 200 persone. Si tratta della prima fabbrica al mondo di pneumatici per biciclette a zero emissioni di carbonio. La nuova fabbrica è caratterizzata da processi di vulcanizzazione elettrica, pannelli solari sul tetto dell'edificio; si affida a energie rinnovabili, operazioni paperless, veicoli elettrici a guida automatizzata e crediti di carbonio: tutte pratiche che hanno concesso al nuovo stabilimento la certificazione CarbonNeutral. L'edificio darà anche vita allo pneumatico più sostenibile mai realizzato, che verrà lanciato nel segmento gravel nella primavera del 2024. "E' un grande piacere - ha commentato Valentini - partecipare all'inaugurazione del nuovo stabilimento di Vittoria Group, un grande esempio dell'eccellenza e del saper fare italiano. Dalla sede centrale della bergamasca, grazie a ricerca, investimenti, passione, cura per il prodotto, Vittoria è un marchio di primo piano a livello mondiale e il nuovo stabilimento segna un altro passo avanti. E' la dimostrazione di come il Made in Italy sia in grado di competere e primeggiare sui mercati mondiali e di come si possano coniugare la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico". (Res)