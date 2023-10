Clima: concluso Youth4Climate Global Hackathon, coinvolte 1,5 milioni di giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso oggi al Polo del ‘900 di Torino lo Youth4Climate Global Hackathon che ha coinvolto 500 organizzazioni in rappresentanza di un milione e mezzo di giovani. Le proposte in un documento comune in vista di Cop28. All’evento ha partecipato Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, che è intervenuto a Torino in occasione del Festival del Digitale Popolare all’interno di un panel dal titolo ‘Youth4Climate: un’opportunità per i Giovani di tutto il mondo’. Il ministro ha rilanciato l’impegno del Mase e del Governo per la promozione del dialogo intergenerazionale e del coinvolgimento dei giovani all’interno del dibattito climatico a pochi giorni dall’apertura della Youth4Climate, l’iniziativa voluta lin particolare da Agostino Inguscio, coordinatore del Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia, che a partecipato al panel presente all'evento moderato dal presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi. L’hackathon globale ha aggregato ragazzi e ragazze provenienti da oltre 70 paesi in rappresentanza di 500 organizzazioni e di un milione e mezzo di giovani in tutto il mondo. I giovani si sono confrontati su politica, educazione, salute, giustizia climatica individuando proposte e soluzioni che saranno riassunte in un documento congiunto che sarà poi consegnato al ministro per rappresentare le loro istanze in vista dei lavori di Cop28. (segue) (Rpi)