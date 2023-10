Business news: Cina, crisi immobiliare ha ripercussioni nel sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del settore immobiliare della Cina sta avendo ripercussioni negative oltre i confini nazionali, in particolare nel sud-est asiatico. Lo ha spiegato in conferenza stampa il capo economista dell’Ufficio di ricerca macroeconomica Asean+3, Hoe Ee Khor. L’ufficio, di base a Singapore, copre i dieci Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico più la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, e prevede che la crescita economica cinese nel 2023 non superi i 5 punti percentuali, ben al di sotto della precedente stima del 5,5 per cento. Secondo Khor, la crisi dell’immobiliare costituisce il principale ostacolo alla ripresa cinese ed è peggiorata nel secondo trimestre di quest’anno. “Si tratta di un vero problema per il bilancio ed è necessario trovare una soluzione tra imprese e creditori”, afferma l’esperto. Nel suo rapporto sulle prospettive economiche regionali, l’Ufficio di ricerca Asean+3 evidenzia come le preoccupazioni per il rallentamento dell’economia cinese abbiano già provocato pressioni nei Paesi vicini nel terzo trimestre dell’anno. Gli esperti ritengono che se Pechino dovesse rallentare al 4,3 per cento il prossimo anno, le altre economie asiatiche perderebbero 1,6 punti percentuali di crescita in media a causa del calo dei flussi commerciali, degli investimenti e del turismo. Nell’intera regione Asean+3, secondo il rapporto, la crescita economica dovrebbe attestarsi al 4,3 per cento nel 2023, in calo rispetto alla proiezione del 4,6 per cento formulata lo scorso luglio. (Fim)