Business news: Giappone, Fujitsu e Riken sviluppano secondo computer quantistico

- Fujitsu, in collaborazione con l’istituto di ricerca giapponese Riken, ha annunciato di aver sviluppato con successo il secondo computer quantistico del Giappone, nell’ambito degli sforzi di ricerca globali tesi a sviluppare applicazioni pratiche di quella tecnologia computazionale emergente. Il nuovo computer da 64 qubit verrà integrato a un simulatore da 40 qubit, e verrà utilizzato per la ricerca tesa a risolvere gli errori che impediscono a questa tipologia di sistemi di fornire risultati accurati in maniera affidabile. Governi a colossi dell’informatica come Ibm e Alphabet stanno riversando fondi ingenti per lo sviluppo della computazione quantistica, che promette velocità di calcolo milioni di volte superiori a quelle degli attuali supercomputer. (Git)