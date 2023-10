Medio Oriente: la Turchia in contatto con Paesi regione per cercare soluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ankara è pronta a contribuire per garantire che la situazione non peggiori ulteriormente, ha affermato il ministero degli Esteri, aggiungendo: "A questo proposito, continuiamo i nostri intensi contatti con le parti interessate". "Questi tristi sviluppi dimostrano ancora una volta l'importanza della visione della soluzione a due Stati - uno israeliano e uno palestinese -. Invitiamo le parti a rinunciare all'uso della forza e a lavorare per una soluzione permanente in linea con questa visione, senza ulteriori ritardi", ha aggiunto. (Res)