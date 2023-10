Medio Oriente: ministro Esteri Egitto sente omologhi Turchia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto un colloquio telefonico con Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesco, nell'intento di coordinare gli sforzi internazionali per contenere la crisi, soprattutto alla luce dell'adesione dei due Paesi al modello di Monaco sul sostegno agli sforzi di pace. Durante la chiamata, si legge in una nota, i due ministri si sono concentrati sulla discussione delle modalità per sostenere gli sforzi per ridurre l’escalation nella Striscia di Gaza tra la parte palestinese e quella israeliana su vari fronti, e hanno esortato le parti a dar prova di moderazione e a evitare che i civili siano esposti a ulteriori rischi. Il capo della diplomazia egiziana ha ricevuto una chiamata da Hakan Fidan, ministro degli Esteri della Turchia, durante la quale hanno discusso le modalità per coordinare gli sforzi regionali per ridurre l’escalation tra palestinesi e israeliani, e lavorare per evitare di entrare in un circolo vizioso di violenza e di tensione che accresce lo stato di instabilità nella regione. (Cae)